Promotie: In vivo lymphocyte dynamics: from infection to immune reconstitution

In dit proefschrift hebben we belangrijke inzichten verkregen in hoe lymfocyten worden onderhouden tijdens het leven in natuurlijke omstandigheden en indien het immuunsysteem uit balans raakt.

Dit proefschrift heeft geresulteerd in drie belangrijke bevindingen. Ten eerste, de turnoversnelheid van antigeen-specifieke T-cellen tegen het muis CMV-virus is onafhankelijk van de omvang van de specifieke geheugen T-cel respons, en vergelijkbaar met die van andere T-cellen met een geheugen fenotype. Ten tweede, onderhoud van geheugen T-cellen in het beenmerg is een zeer dynamisch proces waarbij cellen constant recirculeren en zichzelf vernieuwen. Ten slotte, lymfocytaanmaak- en verliessnelheden lijken niet homeostatisch gereguleerd tijdens immuunreconstitutie na autologe stamceltransplantatie in mensen.

De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift verdiepen de huidige kennis over het functioneren van het immuunsysteem in de gezonde situatie, en geven nieuwe inzichten met betrekking tot de dynamiek van lymfocyten in een verstoord immuunsysteem. Deze inzichten zijn van belang voor verder onderzoek naar verscheidene syndromen waarbij lymfocyten verstoord zijn, en voor de verdere ontwikkeling van effectieve therapieën.