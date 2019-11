Promotie: Improving Stroke Care in Malaysia: evaluation of its burden, prevention and quality of care

De ziektelast van beroerte neemt sterk toe, met name in lage- en middeninkomenslanden. Maleisië, een land met een middelhoog inkomen, is geen uitzondering hierop. Beroerte is altijd de derde doodsoorzaak geweest in Maleisië en het aantal sterfgevallen is het afgelopen decennium bijna verdubbeld. Eén van de allereerste stappen om de ziektelast van beroerte in Maleisië te verminderen, is beter inzicht verkrijgen in de zorg voor patiënten met een beroerte. De focus van dit proefschrift lag op het schatten en begrijpen van de omvang van de ziektelast, het gebruik van geïmplementeerde preventieve strategieën en de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een beroerte in het land.

In Maleisië was er tussen 2008 en 2016 een stabiele trend in ziekenhuisincidentie, maar ook een aanzienlijke toename onder personen jonger dan 65 jaar. Ondanks een daling van de sterfte binnen 28 dagen na een beroerte, bleef het aantal sterfgevallen hoog: 1 sterfte per 5 beroertes bij vrouwen en 1 sterfte per 6 beroertes bij mannen. We constateerden dat niet vaak genoeg secundaire preventieve geneesmiddelen werden voorgeschreven bij patiënten met een herseninfarct of TIA bij ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast vonden we dat het gebruik van een eenvoudige diagnostische score 95% van de patiënten met een herseninfarct die mogelijk in aanmerking kwamen voor trombolytische therapie, prioriteit kon geven aan urgente CT-beeldvorming.

De bevindingen in dit proefschrift zijn cruciaal voor de verbetering van de beroertezorg in Maleisië.