Promotie: Improving neonatal health in low resource settings using mobile health technology

Zuigelingensterfte is onacceptabel hoog in landen waar weinig middelen voor handen zijn. Het gebruik van digitale toepassingen in de gezondheidszorg, zoals bij mobile health (m-Health), heeft de potentie om de gezondheidsuitkomsten van zuigelingen te verbeteren. Wij hebben onderzocht hoe en waarom een m-health interventie, bestaande uit een app met gezondheidszorgrichtlijnen voor zuigelingen, gebruikt werd door gezondheidswerkers in de klinische besluitvorming. Tevens keken we naar de impact hiervan op zuigelingensterfte in de Oostelijke regio van Ghana. Hiervoor hebben we een cluster-randomized controlled trial uitgevoerd: een studie waarbij we verschillende ziekenhuizen en dus gezondheidswerkers die daar werkzaam waren willekeurig wel of niet de app lieten gebruiken gedurende 18 maanden.

Dit proefschrift laat zien dat gezondheidswerkers de app regelmatig gebruikten om richtlijnen raad te plegen, maar het gebruik hiervan verminderde over de tijd. We vonden een hogere sterfte onder zuigelingen in de interventie groep (gezondheidsmedewerkers waarvoor de app beschikbaar was) vergeleken met de controle groep. Dit kan mogelijk verklaard worden door het ontbreken van gegevens over verschillen tussen de twee groepen in de routinematig verzamelde data die verzameld wordt in Ghana, onjuist gebruik van de interventie en problemen met het registeren van geboortes en sterfte. Een andere mogelijke verklaring is dat veel andere gezondheid bevorderende activiteiten werden gezien in de controle groep.

Dit proefschrift onderstreept het belang van het valideren van succesvolle programma’s en interventies in nieuwe contexten waar deze worden geïmplementeerd. Geharmoniseerde, in plaats van gefragmenteerde, inspanningen zijn nodig om m-health interventies die bewezen effectief te zijn verder op te schalen.