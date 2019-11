Promotie: Impact of pneumococcal conjugate vaccination on acute otitis media incidence and severity in young children

De pneumokok is een bacterie die ernstige ziekten zoals longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken. Deze bacterie speelt echter ook een rol bij het ontstaan van acute middenoorontsteking. Deze aandoening komt veel voor bij kinderen en is een belangrijke oorzaak van huisartsbezoeken en antibioticagebruik. Bovendien gaat de aandoening gepaard met aanzienlijke kosten doordat ouders moeten verzuimen van werk om voor hun kind te zorgen.

Er zijn 96 verschillende typen van de pneumokok. In 2006, is een conjugaat vaccin ingevoerd in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma om ziekten veroorzaakt door pneumokokken bij jonge kinderen te voorkomen. Oorspronkelijk bevatte het vaccin 7 van de meest voorkomende pneumokokken serotypen (PCV7). In 2011, werd dit vaccin vervangen door een vaccin dat 3 extra serotypen bevat (PCV10).

De kosteneffectiviteit van deze vaccins wordt voornamelijk bepaald door hun mogelijke effect op het voorkomen van acute middenoorontsteking. Ons onderzoek heeft zich daarom gericht op het schatten van het effect van pneumokokken conjugaat vaccinatie op acute middenoorontsteking bij jonge kinderen. We vonden dat:

• een eerste middenoorontsteking die voor de negende levensmaand optreedt, leidt tot een verhoogd risico op het krijgen van meerdere herhaalepisoden, huisartsbezoeken en verwijzingen naar de tweede lijn op latere kinderleeftijd;

• implementatie van PCV10 volgend op PCV7 in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma heeft geleid tot een afname in aantal en ernst van acute middenoorontstekingen, maar de impact is meer bescheiden dan gedacht;

• de impact van vaccinatie beperkt lijkt tot de eerste drie levensjaren en vooral toe te schrijven is aan het uitstellen en voorkomen van een eerste acute middenoorontsteking.