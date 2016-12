Promotie: Immuun resistentie van Multipel myeloom; de rol van de tumor omgeving

Multipel Myeloom is een vorm van beenmergkanker met ongeveer 800 nieuwe patiënten per jaar. Deze ziekte is met de huidige vormen van (chemo) therapie nog altijd ongeneeslijk met een gemiddelde overleving van ongeveer 8-10 jaar na diagnose. Verschillende vormen van immunotherapie zijn veelbelovend en kunnen zelfs tot genezing leiden. Helaas profiteren nog te weinig patiënten daarvan, doordat de myeloomcellen ongevoelig (resistent) zijn of worden tegen de therapie.

In dit onderzoek hebben we ons gericht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de resistentie van myeloomcellen tegen immuuntherapie. We hebben ontdekt dat interactie met cellen van het beenmerg, de omgeving waar de ziekte begint, hierin een belangrijke rol speelt. In dit proefschrift worden verschillende mechanismen beschreven waardoor de myeloomcellen ongevoelig worden voor immunotherapie. In het laboratorium en in experimenten bij muizen kunnen we de cellen weer gevoelig maken voor immunotherapie door de gevonden resistentiemechanismen op te heffen door immunotherapie te combineren met andere middelen. We zien dit als een eerste stap om in de toekomst deze middelen bij patiënten toe te passen om immunotherapie effectiever te maken.