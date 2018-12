Promotie: Immuun-modulerende effecten van niet-verteerbare oligosachariden bij pinda allergie

Voedselallergieën komen wereldwijd steeds meer voor, en ook in de Westerse landen stijgt het aantal personen met een voedselallergie. Bij mensen met een voedselallergie is er een verstoring in het mechanisme van het immuunsysteem, waardoor ongevaarlijke eiwitten gezien worden als gevaarlijk.

Er zijn wel immuuntherapieën in ontwikkeling voor voedselallergie, maar de lange-termijn effecten hiervan zijn nog niet goed genoeg. Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken of we de bestaande immunotherapie en de veiligheid daarvan kunnen verbeteren door gebruik te maken van niet-verteerbare oligosachariden (een speciaal soort fermenteerbare vezels).

Deze vezels kunnen effect hebben op de bacteriesamenstelling van de darmen en na fermentatie komen er stoffen vrij die op hun beurt weer een effect kunnen hebben op cellen van het immuunsysteem. Ook kunnen de vezels in de bloedbaan terechtkomen, waardoor ze ook daar directe effecten kunnen uitoefenen. De directe en indirecte effecten van deze fermenteerbare vezels zijn onderzocht in dit proefschrift.

Dit proefschrift laat zien dat deze fermenteerbare vezels inderdaad effecten kunnen hebben op de cellen van het immuunsysteem: de witte bloedcellen. In de gebruikte modellen lijkt het immuunsysteem weer meer in balans te komen na blootstelling aan de vezels. Op basis van deze modellen is een dieetinterventie met specifieke fermenteerbare vezels een veelbelovende strategie om de effectiviteit en veiligheid van immunotherapie te kunnen verbeteren om te zorgen dat tolerantie tegen voedselallergenen weer wordt hersteld.