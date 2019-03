Promotie: Immune Reconstitution after Allogeneic Hematopoietic stem Cell Transplantation in Children

Voor kinderen met dodelijke aandoeningen als een stofwisselingsziekte of chemotherapie-ongevoelige leukemie is een allogene hematopoietische stamceltransplantatie vaak de enige mogelijkheid tot genezing. Bij een allogene stamceltransplantatie worden de zieke cellen in het beenmerg van de patiënt vervangen door gezonde stamcellen van een donor. Eenmaal in het bloed vinden de stamcellen hun weg naar het beenmerg van de patiënt, waar ze zich innestelen en beginnen met de productie van nieuwe afweercellen. Dit essentiële proces wordt immuunreconstitutie genoemd, ofwel immuunherstel.

Sinds de eerste succesvolle stamceltransplantatie in 1968 is er de laatste jaren veel verbeterd in de behandeling van patiënten die een transplantatie moeten ondergaan. Desondanks komen complicaties na deze risicovolle therapie nog steeds vaak voor, waardoor nog ongeveer 30-50% van de patiënten de behandeling niet overleeft. Het is daarom van belang om beter te begrijpen waardoor deze complicaties ontstaan, en om het ontstaan van complicaties eerder te kunnen voorspellen.

In mijn promotieonderzoek heb ik gevonden dat kinderen met een traag immuunherstel na de stamceltransplantatie veel meer complicaties en een kleinere kans op overleving hebben. Met name het hebben van een snel herstel van T-cellen, de zogenaamde soldaten van het immuunsysteem, is essentieel voor het tegengaan van complicaties als virusinfecties, transplantatieziekte, en terugkomen van de leukemie. Mijn onderzoek beschrijft daarnaast verschillende factoren die van invloed zijn op de snelheid van het T-cel herstel. Deze nieuwe bevindingen maken het mogelijk de behandeling van patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan te verbeteren, en zo de overlevingskans van patiëntjes in de toekomst drastisch te verhogen.