Promotie: Immune recognition of Staphylococcus aureus wall teichoic acid

De bacterie Staphylococcus aureus komt veel voor op onze huid en in onze neus, maar kan ook ernstige infecties veroorzaken. Vooral infecties met antibioticaresistente S. aureus (MRSA) zijn erg lastig te behandelen. Rob van Dalen onderzocht hoe een unieke structuur in de celwand van deze bacterie herkend wordt door het menselijk immuunsysteem. Nieuwe inzichten in deze interacties kunnen gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën tegen S. aureus.

Van Dalen richtte zich specifiek op een suikerketen in de celwand van S. aureus, genaamd teichonzuur. Hij beschrijft hoe bepaalde S. aureus teichonzuren herkend worden door langerine, een receptor op immuuncellen in de huid, die vervolgens reageren met een sterke afweerreactie. Langerine onderscheidt S. aureus van andere stafylokokken. Dit geeft een mogelijke verklaring voor het verband tussen S. aureus, maar niet andere stafylokokken, en het optreden van eczeem.

Van Dalen ontwikkelde daarnaast een nieuwe methode om antistoffen tegen verschillende varianten van teichonzuur te analyseren. Deze varianten verschillen tussen groepen S. aureus bacteriën. Van Dalen maakte de verschillende teichonzuren na in het lab, om hiermee de herkenning door antistoffen in bloed te analyseren. Met deze nieuwe methode kan hij de reactie van antistoffen op zuiver teichonzuur meten, waardoor de gevoeligheid van de analysemethode sterk werd verbeterd. Naast het gebruik als analysemethode kunnen de nagemaakte teichonzuren mogelijk ook gebruikt worden als vaccin tegen S. aureus. Van Dalen laat met zijn onderzoek zien dat teichonzuur een veelbelovend doelwit is voor nieuwe behandelstrategieën tegen S. aureus.