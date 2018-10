Promotie: Imaging tissue characteristics in osteoarthritis and rheumatoid arthritis

Om de ernst en het beloop van een ziekte, en het effect van behandeling te beoordelen, zijn doelmatige uitkomstmaten nodig. Klinische uitkomstmaten, zoals pijn of beperkingen, zeggen iets over een patiënt. Structurele uitkomstmaten, zoals de wijdte van de gewrichtsspleet op röntgenfoto’s, die de dikte van gewrichtskraakbeen weergeeft, zeggen iets over een gewricht. Hoewel beide soorten uitkomstmaten essentieel zijn, komen de resultaten ervan in de praktijk niet altijd overeen. Verdere informatie zou kunnen worden verkregen met meer ingrijpende technieken, zoals het nemen van biopsieën. Een biopsie kan het gewricht echter beschadigen. Kortom, er is behoefte aan niet-belastende uitkomstmaten, die kunnen helpen bij de beoordeling van gewrichtsweefsels van patiënten met reumatoïde artritis (RA) of artrose. Beeldvorming zou zo'n uitkomstmaat kunnen zijn. Het doel van dit proefschrift is om nieuwe beeldvormende technieken te onderzoeken als uitkomstmaten voor RA en artrose.

Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft onderzoek van een beeldvormende techniek, te weten optische spectrale transmissie (OST), om gewrichtsontsteking te meten. OST blijkt betrouwbaar ontstekingen in handgewrichten te meten. Het meten van gewrichtsontsteking met OST zou toegepast kunnen worden bij de intensieve en op remissie gestuurde behandeling van RA. Voor het toepassen van OST bij patiënten met ontsteking van handgewrichten door artrose zal meer onderzoek nodig zijn.

Bij knieartrose neemt niet alleen de dikte, maar ook de kwaliteit van gewrichtskraakbeen af. In het tweede deel van dit proefschrift wordt met behulp van beeldanalyse aangetoond dat na kniedistractie de kwaliteit van kraakbeen niet afneemt en dat de kraakbeendikte toeneemt.