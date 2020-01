Promotie: Imaging of Head and Neck Cancer Patients Before, During and After Radiotherapy

Bij de radiotherapeutische behandeling van hoofd-halskanker is medische beeldvorming een belangrijk onderdeel. Beeldvorming wordt momenteel gebruikt tijdens de diagnose, voor het voorspellen van uitkomsten en bij de voorbereiding van de radiotherapie. Ook na de behandeling worden patiënten in de gaten gehouden met behulp van medische beeldvorming met als voornaamste doel om te bepalen of de therapie succesvol is geweest of dat de tumor terugkeert. Tijdens de behandeling wordt er nog relatief weinig gebruikt gemaakt van beeldvorming. Dit proefschrift omvat onderzoek naar het nut en gebruik van medische beeldvorming, met name MRI, bij hoofd-halskankerpatiënten voor, tijdens en na de radiotherapiebehandeling. Enkele besproken onderwerpen zijn de detectie van lymfkliermetasen met PET-CT, de mogelijkheid van diffusie-gewogen MRI om de uitkomst van de behandeling te voorspellen en de moeilijkheden bij het detecteren van terugkerende kanker na behandeling. Daarnaast wordt het nut van het maken van MRI beelden tijdens de radiotherapiebehandeling besproken. Deze MRI beelden kunnen mogelijk helpen om het doelgebied voor de straling beter te bepalen waardoor de bestraling nauwkeuriger gemaakt kan worden. Uit dit proefschrift blijkt dat het interpreteren van MRI beelden van een patiënt onder behandeling lastig is. Met dit effect dient rekening gehouden te worden om MRI-gestuurde radiotherapie een succes te laten zijn.