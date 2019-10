Promotie: Imaging biomarker development and optimization of 195mPt-cisplatin and 68Ga-DOTATATE

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak bij zowel mannen als vrouwen in Nederland; tegelijkertijd wordt de overleving van kankerpatiënten steeds beter. Met de huidige grote keuze aan behandelopties, kan de behandeling voor elke patiënt in zekere zin ‘op maat’ gemaakt worden. Moleculaire beeldvorming kan een belangrijke rol spelen bij het selecteren van de juiste behandeling voor iedere specifieke patiënt. Bij moleculaire beeldvorming worden afbeeldingen gemaakt van fysiologische processen in het lichaam (met een gammacamera of PET/CT scanner). Binnen de nucleaire geneeskunde worden met deze technieken onder andere tumoren in beeld gebracht, geneesmiddelen door het lichaam gevolgd, de expressie van specifieke eiwitten en receptoren gevisualiseerd of het functioneren van organen beoordeeld. Kanker heeft de eigenschap zich anders te gedragen dan normale weefsels en is daarom bijzonder geschikt om met moleculaire beeldvorming te diagnosticeren, te karakteriseren en te vervolgen gedurende en na een behandeling. Voordat een moleculaire beeldvormingstechniek getest kan worden op voorspellende waarde, is het van belang dat dit technisch en klinisch wordt gevalideerd.

In dit proefschrift worden twee verschillende vormen van moleculaire beeldvorming onderzocht die er op gericht zijn de juiste therapie voor een specifieke kankerpatiënt te selecteren. In het eerste deel wordt de ontwikkeling van radioactief cisplatin beschreven, wat gebruikt kan worden om te voorspellen welke patiënten baat hebben bij chemotherapie met cisplatin. In het tweede deel worden ontwikkelingen in de moleculaire beeldvorming van neuroendocriene tumoren beschreven. Daarnaast worden factoren onderzocht die de moleculaire beeldvorming (onbedoeld) kunnen beïnvloeden.