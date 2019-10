Promotie: Image-Guided High Intensity Focused Ultrasound-based Boiling Histotripsy for Treatment of Neuroblastoma

Recente ontwikkelingen in niet-invasieve therapieën in combinatie met het groeiende gebied van immunotherapie kunnen veiliger en effectievere behandelingen van solide tumoren mogelijk maken. Neuroblastoom is een solide, embryonale, tumor van het autonome zenuwstelsel, met elk jaar meer dan 650 gevallen in de USA. Meer dan 50% van deze gevallen zijn geclassificeerd als risicovol en hebben een slechte prognose vanwege een klein mutanoom. Hoge intensiteit gefocusseerd ultrageluid (engelse afkorting HIFU) is een volledig niet-invasieve therapie die gebruik maakt van gerichte akoestische golven om ultrageluid energie te deponeren in het doelgebied. Dit verhoogt de lokale temperatuur tot meer dan 60°C. Wij, naast anderen, hebben een alternatieve en nieuwe HIFU-techniek ontwikkeld die in staat is de tumor op een precieze manier op te breken, terwijl grote bloedvaten intact blijven. We karakteriseerden ook de ruimtelijke precisie, temperatuureffecten binnen en rond het behandelde gebied. Met behulp van deze HIFU-techniek behandelden we een gedeelte (<5%) van resistente,grote, tumoren bij muizen met behulp van HIFU en in combinatie met ”checkpoint” remmers. Onze HIFU-techniek alleen produceerde een significante toename van systemische immuuncellen in de tumoren, lymfeklieren en milt. Deze systemische immuunrespons op HIFU maakte de tumor gevoeliger voor checkpoint-remmer therapie, wat leidde tot een abscopaal effect, overleving op lange termijn, en respons op het effectorgeheugen. We hebben ook aangetoond dat het preklinisch haalbaar is om mechanische weefselfractionering uit te voeren op een klinisch HIFU-systeem en verwachten een klinische studie te starten met deze HIFU-techniek in combinatie met checkpoint-remmers voor de behandeling van kinderen die lijden aan neuroblastoom.