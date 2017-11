Promotie: Identification and characterization of genes associated with congenital intestinal disease

Aangeboren darmaandoeningen kunnen gepaard gaan met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Het behandelen van deze ziekten is vaak moeilijk door het ontbreken van curatieve behandelopties. Meer kennis over het ontstaan van deze aandoeningen is essentieel om de behandelmogelijkheden te verbeteren.

In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar nieuwe gendefecten die verschillende darmaandoeningen kunnen veroorzaken: inflammatoire darmziekte op de zuigelingen- en peuterleeftijd (infantile-onset inflammatory bowel disease, IO IBD), microvillus inclusie ziekte (microvillus inclusion disease, MVID) en aangeboren vetintolerantie. Met behulp van whole-exome sequencing (WES), waarbij de code van het gehele coderende deel van het genoom (‘exoom’) bepaald wordt, is een associatie ontdekt tussen mutaties in ANKZF1, STX3 en DGAT1 en respectievelijk IO IBD, MVID en aangeboren vetintolerantie. Verdere karakterisatie van deze mutaties laat zien, dat ze leiden tot een defect van of tekort aan het desbetreffende eiwit.

WES wordt niet alleen gebruikt bij het opsporen van nieuwe ziekte-geassocieerde genen, maar ook bij de diagnostiek van ziektebeelden met een genetische achtergrond. In dit proefschrift wordt de succesvolle toepassing van WES beschreven bij de diagnostiek van aangeboren (‘congenitale’) diarree. Ook introduceert het een nieuwe analyse methode. Allereerst worden alle genen geanalyseerd waarvan bekend is dat ze geassocieerd zijn met congenitale diarree. Wanneer er geen ziekte-veroorzakende mutatie in deze genen wordt gevonden, wordt de analyse uitgebreid naar het volledige exoom.

De identificatie van mutaties die een aandoening veroorzaken is belangrijk, omdat het erfelijkheidsvoorlichting en het bepalen van een prognose mogelijk maakt. Belangrijker nog is, dat het de basis vormt voor het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden.