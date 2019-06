Promotie: Hypothalamic-Pituitary Injury after Childhood Cancer and Central Nervous System Tumors

De overlevingskans van kinderen met kanker is de laatste decennia gestegen tot 80%. Deze kinderen hebben gedurende hun leven een groot risico op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen, waaronder endocriene stoornissen zoals bijvoorbeeld hypothalame-hypofysaire stoornissen. Om richtlijnen voor screening te verbeteren en daarmee vroege behandeling van endocriene stoornissen te bevorderen, hebben we endocriene gegevens van vele overlevenden van kinderkanker bestudeerd.

We hebben de prevalentie, latentietijd, risicofactoren en de bijbehorende klinische gevolgen van hypothalame-hypofysaire stoornissen na kinderkanker onderzocht in grote cohorten van kinderen die kanker hebben overleefd. Nieuwe bevindingen zijn dat ook een lage dosis bestraling op het hoofd en tumor- of behandelings-gerelateerde schade aan het centrale zenuwstelsel ook een rol spelen bij het ontstaan van hypothalame-hypofysaire stoornissen. Bovendien zagen we in de overlevenden die endocriene stoornissen ontwikkelden, vaker nadelige fysieke (i.e., overgewicht en lagere botdichtheid), psychologische (i.e., verminderde kwaliteit van leven en seksuele disfunctie) en neurocognitieve (i.e., lagere scores voor intelligentie en geheugen) effecten, mogelijk als gevolg van onbehandelde endocriene stoornissen.

Tenslotte hebben we ons specifiek gericht op hypothalame obesitas, een ernstige vorm van obesitas die het gevolg is van schade aan de hypothalamus, een regio in de hersenen die verantwoordelijk is voor homeostase van het lichaam. We hebben we een nieuw behandelingsalgoritme voor hypothalamische obesitas voorgesteld dat zes domeinen combineert voor doelgerichte behandeling van obesitas. Daarnaast laten we zien dat kinderen met hypothalame obesitas baat kunnen hebben bij uitgebreide begeleiding en coaching rondom voeding.

Met de studies gerapporteerd in dit proefschrift, weten we nu meer over de ontwikkeling en klinische gevolgen van endocriene afwijkingen in overlevenden van kinderkanker, om zo de gezondheid op lange termijn van deze kwetsbare groep te optimaliseren.