Promotie: Hypertensive aandoeningen in de zwangerschap: Bevindingen en implementatie in lage- en middeninkomenslanden

Hypertensieve zwangerschapsaandoeningen zijn belangrijke oorzaken van maternale morbiditeit en mortaliteit. Dit proefschrift beschrijft de kenmerken van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap in Ghana - een land met laag-middeninkomen (LMIC) - en bespreekt de wetenschappelijke bewijsvoering voor het gebruik van voorspellingsmodellen om zwangere vrouwen met een verhoogd risico op deze stoornissen vroeg te identificeren.

We hebben onderzocht of de incidentie van door zwangerschap veroorzaakte hypertensie (PIH) varieert tussen twee districten: de sterk verstedelijkte Greater-Accra regio en de voornamelijk rurale Upper West-regio van Ghana. De kwaliteit van data uit het gezondheidsmanagement informatiesysteem (HMIS) werd ook beoordeeld. De incidentie van PIH bleek significant te verschillen tussen de districten.

We hebben een voorspellingsmodel voor zwangerschapshypertensie ontwikkeld en gevalideerd op basis van klinische kenmerken. We hebben ook onderzocht of het toevoegen van biomarkers aan deze maternale klinische kenmerken het voorspellingsvermogen van het model verbeterden. We vonden dat toevoeging van biomarkers in een voorspellingsmodel het voorspellend vermogen wel verbeterde.

Een systematisch review van voorspellingsmodellen voor zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie werd uitgevoerd, met als doel de methodologische kwaliteit van de voorspellingsmodelleringstudies te beoordelen, en voorspellingsmodellen te vinden die kunnen worden toegepast in laag-midden inkomenslanden. De meeste voorspellingsstudies schoten te kort in het rapporteren volgens de criteria voor het ontwikkelen, dan wel valideren, van een voorspellingsmodel . Hoewel het gebruik van biomarkers de prestatie van voorspellingsmodellen verbetert, kunnen zij de toepasbaarheid van voorspellingsmodellen in de meeste LMIC beperken, omdat biomarkers momenteel niet routinematig worden gemeten in deze instellingen. Onderzoek naar betaalbare baarmoederslagader Doppler echografie en diagnostische testen voor serum biomarkers wordt aanbevolen. De toepassingen van de bevindingen van dit proefschrift voor het verbeteren van de gezondheid van moeders in LMIC worden besproken.