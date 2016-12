Promotie: Human Rights and Drug Control: Access to Controlled Essential Medicines in Resource-Constrained Countries

Op vrijdag 20 januari 2017 verdedigt mr. Marie Gispen haar proefschrift getiteld 'Human Rights and Drug Control: Access to Controlled Essential Medicines in Resource-Constrained Countries'.

Miljoenen mensen lijden wereldwijd aan de medische en sociaaleconomische gevolgen van onbehandelde chronische en acute pijn. Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte beschikbaarheid van belangrijke pijnbestrijdingsmedicatie als morfine en codeïne in voornamelijk landen met beperkte hulpbronnen. Het internationale mensenrechtensysteem stelt overheidsverplichtingen in op basis waarvan adequate gezondheidszorg beschikbaar moet zijn en individuen tegen onmenselijke en mensonterende behandeling beschermd moeten worden. Echter, internationale drugscontrole verdragen roepen specifieke regels in wat betreft de productie, handel, distributie en het gebruik van gecontroleerde medicijnen. Dit is belangrijk omdat een deel van de gecontroleerde stoffen een tweeledig karakter heeft. Opium, waar morfine van wordt gemaakt heeft een wetenschappelijk bewezen medische werking en kan tegelijkertijd, bijvoorbeeld in de vorm van heroïne, ook zeer schadelijk en verslavend zijn. Dit tweeledige karakter maakt dat het belangrijk is de productie, import/export, handel en het gebruik van deze middelen te reguleren. De vraag is echter wat de aard en reikwijdte van dergelijke regelgeving zou moeten zijn. Het onderzoek formuleert een wetenschappelijk antwoord op deze politiek gevoelige vraag door te onderzoeken welke structurele, mandaat en interpretatie gerelateerde veranderingen nodig zijn om te spreken van een mensenrechtenbenadering van drugscontrole. Het richt zich daarbij specifiek op het belang te voorzien in de toegang tot gecontroleerde medicatie in landen met beperkte hulpbronnen. In het onderzoek worden een juridisch/ethische analyse gepresenteerd en twee landenstudies in Uganda en Letland op basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden.