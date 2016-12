Promotie: Hox- en Cdx-genen in muizen: hun vroege regulatie en hun invloed op embryonale lichaamsas-generatie

In dit proefschrift zijn de functies van Cdx- en Hox-genen tijdens de generatie van de lichaamsas bestudeerd. Hox-genen kennen een bijzondere genetische organisatie: ze liggen in clusters en elk cluster telt een aantal genen dat keurig op een rij ligt (van Hox1 tot Hox13). Tijdens de lichaamsas-generatie wordt elk cluster geleidelijk geactiveerd, beginnend aan de Hox1-kant. Langzaamaan wordt het gehele cluster actief, totdat aan het eind van de lichaamsasverlenging Hox13 geactiveerd wordt.

In dit onderzoek is de moleculaire en epigenetische basis van het aanzetten van het HoxA-cluster ontrafeld. We zagen dat het eerste HoxA-gen (Hoxa1) in nauw fysiek contact staat met een regio vol met genetische schakelaars (enhancers). Wanneer het Wnt-eiwit in het embryo wordt aangezet, worden de schakelaars actief, en activeren ze Hoxa1. Wanneer dit gebeurd is, volgt de activatie van de rest van het cluster.

Ook hebben we de functie van Cdx-genen bestudeerd. Cdx-genen zijn familie van Hox, en essentieel voor lichaamsasverlenging. We laten zien dat Cdx cruciaal is om alle weefsels posterieur van het hoofd aan te maken: muizenembryo’s die Cdx missen, vormen enkel een hoofd. Ze zijn niet in staat om hun populatie van stamcel-achtige voorlopercellen in stand te houden.

Ook een ander eiwit, T-Brachyury, is essentieel voor de formatie van het lichaamsas. We bekeken welke DNA-elementen door Cdx2 en T-Brachyury gebonden worden. Beide transcriptie-factoren blijken belangrijke ontwikkelingsbiologische signaalroutes aan te sturen, die essentieel zijn voor het instandhouden van axiale voorlopercellen. Bovendien zagen we dat Cdx nodig is om de graduele activatie van de Hox-clusters te bewerkstelligen.