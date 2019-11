Promotie: How antibodies drive complement activation: Paving the road towards effective therapeutics

Infectieziekten kunnen steeds minder goed behandeld worden wegens de multiresistentie die bacteriën tegen antibiotica ontwikkelen. Het is daarom van groot belang dat we nieuwe therapieën ontwikkelen tegen infectieziekten. Eén van de opties is antistoftherapie waarbij therapeutische antistoffen worden toegediend om het menselijke complementsysteem te activeren tijdens een infectie. Het complementsysteem is een groep eiwitten in het bloedplasma, die samenwerken om binnengedrongen bacteriën te doden. Deze eiwitten moeten echter eerst geactiveerd worden op het celoppervlak van de bacterie en in dit proefschrift laten wij zien dat therapeutische antistoffen daarbij kunnen helpen. De antistoffen vormen namelijk een brug tussen het bacterie-oppervlak en de complementeiwitten door beide specifiek te binden. Niet alle typen antistoffen kunnen dit echter even goed. In dit promotieonderzoek onderzochten we ook daarom welke typen antistoffen het effectiefst het complementsysteem activeren op de bacterie. We bestudeerden verschillende stappen in het activatieproces en zagen op moleculair niveau interessante verschillen tussen verschillende typen antistoffen. Deze kennis over de complement-activerende eigenschappen van antistoffen kan zeer bruikbaar zijn bij de ontwikkeling van nieuwe antistoftherapieën tegen infectieziekten.