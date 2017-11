Promotie: Holocene evolutie van de Tabasco delta – Mexico

Promovendus Kees Nooren onderzocht de invloed van klimaat, vulkanisme en de mens op de ontwikkeling van een tropische rivierdelta in het zuiden van Mexico over de afgelopen 6000 jaar.

Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van het sedimentologisch archief, onder andere bestaande uit een exceptioneel groot standwallencomplex en meters dikke meer- en komafzettingen. Door het toepassen van limnologische, sedimentologische, tephrochronologische, palynologische en verschillende dateringstechnieken kon hij de effecten van klimaatsverandering, zeespiegelstijging, vulkanische activiteit en landgebruik in kaart brengen.

De rol van klimaatveranderingen in het verleden, vooral neerslag, blijkt van grote invloed te zijn geweest op riviergedrag en uitbouwsnelheid van het grote strandwallencomplex. In de recente tijd is de rol van de mens bepalend voor de ontwikkeling van de delta, door grootschalige ontbossing, hieraan gekoppelde bodemerosie en de bouw van stuwdammen.

Uit het onderzoek van Nooren blijkt verder dat vulkaanuitbarstingen (zoals die in 540 na Chr.) niet alleen een grote invloed hebben gehad op de Maya cultuur, maar ook het gedrag van de rivieren en uitbouw van de delta hebben beïnvloed.

Aangezien de delta en het achterland dicht bevolkt zijn geweest door Olmec- en Mayaculturen is Nooren ook in staat geweest om de huidige impact van de mens te vergelijken met die in het verleden.

Voorafgaand aan de promotie vindt van 13:30-15:30 in het Academiegebouw een mini-symposium plaats met lezingen van Wim Hoek, Henry Hooghiemstra, Christina Lane, Sarah Metcalfe, Elizabeth Solleiro en Kees Nooren over de Holocene ontwikkeling van de delta en de invloed van klimaat, vulkanisme en de mens. Voor meer informatie en inschrijving: c.a.m.nooren@uu.nl