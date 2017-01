Promotie: Hoe wordt een extreem gevaarlijk type DNA schade, genaamd interstrand crosslink, gerepareerd?

Het DNA in onze cellen wordt voortdurend beschadigd door natuurlijke biologische processen, zoals metabolisme, of door schadelijke stoffen van buitenaf. Dit kan leiden tot mutaties in ons DNA en instabiliteit van het ons genetisch materiaal. Om dit te voorkomen hebben cellen verschillende mechanismen ontwikkeld die specifieke soorten DNA schade kunnen repareren. Een bepaald type schade, een ‘interstrand crosslink’ of ICL, is bijzonder toxisch en juist hierom worden stoffen die deze ICL’s veroorzaken gebruikt voor chemotherapie, omdat ze de snel delende kankercellen kunnen doden. Er is echter nog weinig bekend over hoe ICL’s worden gerepareerd en welke eiwitten hierbij betrokken zijn. Deze kennis is belangrijk om deze medicijnen effectiever te kunnen maken.

Tijdens mijn onderzoek hebben we gebruikt gemaakt van een techniek waarbij we deze DNA reparatie kunnen analyseren buiten de cel, door gebruik te maken van een eiwit extract uit kikker-oocyten. Hiermee kunnen we bestuderen in welke stappen de reparatie verloopt en welke eiwitten er bij deze stappen betrokken zijn. Wij hebben hiermee de rol van twee eiwitten, XPF en SLX4 ontdekt in het knippen van een van de DNA strengen om zo de ICL te ontkoppelen. Verder hebben we een methode ontwikkeld om nieuwe factoren in het reparatie proces te identificeren. Dit onderzoek heeft geleid tot een beter begrip van hoe een ICL wordt gerepareerd en kan in de toekomst helpen bij de ontwikkeling van medicijnen die mogelijk ook resistente kanker cellen weer gevoelig kunnen maken voor chemotherapie.