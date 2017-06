Promotie: Hoe maak je een drijvend varentje geschikt als veevoer of voedsel?

Door een groeiende en steeds welvarendere wereldbevolking groeit de vraag naar voedsel, brandstoffen en materialen. Dat heeft grote negatieve gevolgen voor de opwarming van de aarde en voor de biodiversiteit. Promovendus Paul Brouwer deed onderzoek naar het drijvend varentje Azolla als potentieel duurzaam gewas voor de productie van voedsel, brandstoffen of materialen.

Net als andere varens plant Azolla zich voort door middel van sporen in plaats van zaden, een biologisch proces waar nog weinig van bekend was. Brouwer ontdekte dat het niet mogelijk is om de sporen van Azolla te bewaren door ze te drogen, maar wel door ze te bevriezen bij -80°C.

Veel opbrengst

Door het hele seizoen te oogsten kan Azolla veel opbrengst leveren. Als doorlopend een deel van de teelt geoogst wordt kan Azolla hard groeien, tot 35 ton droge stof per hectare per jaar. Brouwer slaagde erin om deze opbrengst te verhogen naar 48 ton droge stof door extra CO 2 toe te voegen. Bij ‘normale’ CO 2 -concentraties in onze atmosfeer leveren de symbiotische cyanobacteriën alle stikstof die nodig is om Azolla snel te laten groeien. Azolla heeft hierdoor geen enkele vorm van stikstofbemesting nodig.

Eiwitten

Azolla bevat veel eiwitten die ideaal te gebruiken zijn als veevoer of zelfs voedsel. De plant is echter matig verteerbaar, waarschijnlijk vanwege de aanwezigheid van tannines. Brouwer ontwikkelde methoden om eiwitten te onttrekken uit de plant, zonder tannines. Ook ontdekte hij een gen dat waarschijnlijk zorgt voor de productie van deze tannines. Het verwerken van de biomassa of veredelen van de plant brengt het gebruik van Azolla als eiwitvoer een stap dichterbij. Door bio-raffinage toe te passen kan Azolla bovendien naast eiwitrijk voer ook dienen als grondstof voor biodiesel en bio-based chemicaliën.