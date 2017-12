Promotie: Hoe het Spindle Assembly Checkpoint wordt uitgezet

Omdat het DNA belangrijke informatie bevat, hebben afwijkingen in de hoeveelheid chromosomen (‘aneuploidy’) gevolgen voor het functioneren van cellen en kunnen soms zelfs leiden tot celdood. Aneuploidy kan het gevolg zijn van een verkeerde chromosoomsegregatie, bijvoorbeeld als er iets mis gaat tijdens de kinetochoor-microtubuul verbinding. Het is dus van het grootste belang dat deze interacties goed in de gaten worden gehouden. Dit gebeurt door middel van een speciaal beveiligingsmechanisme, het ‘spindle assembly checkpoint’ (vaak afgekort tot ‘SAC’). De SAC werkt als een rem op chromosoomsegregatie. Zolang niet alle kinetochoren op de goede manier verbonden zijn aan de spoelfiguur, staat het mitotisch checkpoint aan en wordt chromosoomsegregatie tegengehouden. Pas als alle kinetochoren verbonden zijn aan microtubuli, en een correcte chromosoomsegregatie is gegarandeerd, gaat het mitotisch checkpoint uit en kan de celdeling worden afgemaakt. Hoe kan de SAC zien of kinetochoren gebonden zijn aan microtubuli of niet? Ongebonden kinetochoren zijn een soort aanlegsteigers voor eiwitten die betrokken zijn bij de SAC. Na aanleg van deze eiwitten op het kinetochoor, ondergaan zij microscopische veranderingen waardoor nieuwe verbindingen gemaakt kunnen worden. Als gevolg hiervan worden verbindingen met andere eiwitten gestimuleerd, enz. Door deze gebeurtenissen is het onmogelijk voor de cel om chromosoomsegregatie in te zetten. De cascade wordt pas verbroken wanneer microtubuli op de goede manier binden aan de kinetochoor en ervoor zorgen dat de allereerste eiwitten niet meer kunnen aanleggen aan het kinetochoor en zelfs actief worden verwijderd. Door dit mechanisme kan chromosoomsegregatie alleen worden uitgevoerd als de cel daar klaar voor is.