Promotie: High-risk melanoma patients - identification, surgical management and follow-up

Melanoom komt steeds vaker voor in Nederland. Deze agressieve vorm van huidkanker kan zowel via bloedvaten als via lymfevaten uitzaaien. In dit proefschrift wordt beschreven hoe patiënten die een hoog risico hebben op uitzaaiingen via de lymfevaten naar lymfeklieren het best geïdentificeerd, behandeld en gecontroleerd kunnen worden.

Een lymfeklier die rechtstreeks in contact staat met een melanoom wordt sentinelnode genoemd. De aan- of afwezigheid van tumorcellen in deze specifieke klier is sterk voorspellend voor het verdere beloop van de ziekte. Bovendien verbetert vroegtijdige verwijdering van een aangedane sentinelnode de kans op genezing. De knieholte is een wat ongebruikelijke plaats, maar ons onderzoek laat zien dat ook het verwijderen van sentinelnodes aldaar nuttig is. Ook toonden we de waarde van een sentinelnodeprocedure als de ziekte terugkomt in het gebied van de originele tumor.

Bij patiënten met een aangedane sentinelnode werden tot voor kort ook de resterende lymfeklieren in hetzelfde gebied verwijderd. Een groot onderzoek liet in 2017 zien dat deze aanvullende operatie geen overlevingswinst biedt. In dit proefschrift worden de voor- en nadelen van deze ingreep uiteengezet. Onderzoek naar de huidige behandelingswijze van patiënten met tumor in hun sentinelnode laat zien dat deze aanvullende operatie nu vrijwel niet meer wordt uitgevoerd in ons instituut.

Patiënten met een hoogrisicomelanoom worden steeds vaker gecontroleerd met regelmatige CT-scans. Wij vonden dat deze scans bij meer dan de helft van de patiënten ten onrechte uitzaaiingen of andere aandoeningen suggereren. Dit veroorzaakt onnodige onrust en kan leiden tot overbodige verdere onderzoeken.