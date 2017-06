Promotie: Het verborgen dieet van de champignon

De champignon voedt zich mogelijk vooral met micro-organismen

Vos vermoedt dat champignons zich, in eerste instantie, vooral voeden met bacteriën. Hij toonde aan dat micro-organismen mogelijk de belangrijkste voedingsbron van de champignon zijn tijdens de groei van champignonmycelium in compost. Dit is in tegenspraak met eerdere aannames dat micro-organismen slechts een kleine bijdrage leveren aan de groei van de champignon, terwijl plantenresten de grootste voedingsbron vormen.

Door de biomassa van schimmels en bacteriën in compost te bepalen, kon Vos echter concluderen dat de champignon zich mogelijk vooral met micro-organismen voedt. Zijn vermoeden is dat de champignon zich voedt met bacteriën, die zich op hun beurt weer voeden met plantaardige afbraakproducten. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of dit verborgen dieet kan worden ingezet voor het verbeteren van de productie-efficiëntie.