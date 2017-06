Promotie: Het testen van de ovariële reserve: van BRCA genmutaties tot geïndividualiseerd doseren in IVF/ICSI behandelingen

Veroudering van de eierstokken is een complex mechanisme waar zowel genetische als niet-genetische factoren van invloed op zijn. Kenmerken zijn afname van het aantal eicellen (kwantiteit) en afname van de kwaliteit van de resterende eicellen. Op dit moment is er onvoldoende bewijs dat vrouwen met een BRCA1/2 gen-mutatie een verminderde eierstokreserve hebben. Daarmee hebben ze geen verkorte reproductieve levensfase. Ook is de meest geschikte hormoondosering bij een IVF/ICSI behandeling onderzocht.

In het verleden is er gesuggereerd dat vrouwen die draagster zijn van een BRCA1/2 gen-mutatie minder eicellen in hun eierstokken hebben. Gebaseerd op dit proefschrift en eerdere publicaties, is er op dit moment onvoldoende bewijs dat vrouwen met een BRCA1/2 gen-mutatie een verminderde eierstokreserve hebben, en daarmee een kortere reproductieve levensfase. Daarom bestaat er geen indicatie om de voorlichting aan gezonde draagsters van een BRCA1/2 genmutatie uit te breiden met informatie over eventuele vruchtbaarheidsproblemen.

Het doel van het tweede deel van dit proefschrift is om te beoordelen of het afstemmen van de hormoondosering op de eierstokreserve in IVF/ICSI behandelingen kosteneffectief is ten opzichte van het geven van een standaard dosering. Er wordt gedacht dat het aanpassen van de hormoondosering op de eierstokreserve ertoe leidt dat het aantal vrouwen met een normale eierstokrespons toeneemt, en dat daarmee ook de zwangerschapscijfers zullen stijgen. Dit proefschrift toont aan dat een standaard dosis van 150 IE/dag een geschikte hormoondosering is voor vrouwen met een regelmatige menstruatiecyclus die hun eerste IVF/ICSI behandeling starten. Een standaard strategie leidt namelijk tot vergelijkbare zwangerschapsresultaten en is goedkoper dan een geïndividualiseerde dosering. Verder onderzoek moet toegespitst worden op vrouwen met een te verwachte overmatige eierstokrespons, omdat een behandeling afgestemd op eierstokreserve mogelijk voordelen biedt met betrekking tot de veiligheid.