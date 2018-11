Promotie: Het recht van staten om te reguleren in het algemeen belang en het recht van investeerders op een eerlijke en billijke behandeling

Op woensdag 5 december 2018 promoveert Yulia Levashova LLM (departement rechtsgeleerdheid) met haar proefschrift, getiteld: Het recht van staten om te reguleren in het algemeen belang en het recht van investeerders op een eerlijke en billijke behandeling: Op zoek naar een balans in verdragen en jurisprudentie in het internationaal investeringsrecht. Bekijk meer informatie over deze promotie op de Engelstalige kant van de website.