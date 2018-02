Promotie: Het raadsel van uveitis bij juveniele idiopathische artritis - Genetische, immunologische en klinische aspecten

In dit onderzoek ontdekten we dat het hebben van een specifiek DNA-kenmerk, het YST-motief, een voorwaarde blijkt te zijn voor het ontwikkelen van uveitis (oogontsteking) bij meisjes met juveniele idiopathische artritis (JIA, jeugdreuma). Wanner deze uveitis niet tijdig wordt behandeld, kunnen de kinderen te maken krijgen met permanent verlies van hun gezichtsvermogen. Daarom worden kinderen met JIA tot 4 keer per jaar door de oogarts gescreend op uveitis, wat door veel kinderen als belastend wordt ervaren. Omdat de kans op het ontwikkelen van uveitis bij JIA-patiënten zónder het DNA-kenmerk verwaarloosbaar lijkt te zijn, heeft dit in de toekomst mogelijk gevolgen voor de screeningsfrequentie. Verder geeft de ontdekking ons meer inzicht in het nog raadselachtige ziektemechanisme van JIA-geassocieerde uveitis.

Ook vonden we dat een verhoogde bezinkingswaarde in het bloed van JIA-patiënten, het ontwikkelen van uveitis in de toekomst kan voorspellen. In het oogvocht van kinderen met verschillende vormen van uveitis, ontdekten we dat een specifieke signaalstof van het immuunsysteem (interleukine-29/interferon-λ1) in een lagere concentratie voorkomt in de ogen van patiënten met JIA-geassocieerde uveitis.

De visus-gerelateerde kwaliteit van leven lager was lager bij volwassen JIA-patiënten met uveitis dan zonder uveitis. De algemene kwaliteit van leven was gelijk tussen de groepen, maar werd negatief beïnvloed door het gebruik van immuun-modulerende medicatie. Het gezichtsvermogen met twee ogen bleek vrij goed te zijn, maar ongeveer 1/3 van de volwassenen met JIA-geassocieerde uveitis had één slechtziend of blind oog ontwikkeld. Ook had een groot deel van de patiënten nog te maken met ziekteactiviteit of waren er medicatie of operaties nodig om hun ‘kinderziekte’ op volwassen leeftijd te behandelen