Promotie: Het portret van immune veroudering in inflammatoire aandoeningen

In dit proefschrift hebben we het ontstaan van cellulaire veroudering als gevolg van chronische ontsteking bij inflammatoire aandoeningen onderzocht. De lengte van de telomeren zijn als uitkomstmaat voor veroudering gebruikt. Telomeren zijn herhalende DNA-fragmenten aan het uiteinde van het DNA met als functie het beschermen van de chromosomen tegen beschadiging en het intact houden van het coderende DNA. Bij een celdeling wordt het uiteinde van het DNA, en dus de telomeren steeds een stukje korter, daardoor geeft de telomeerlengte ‘de biologische leeftijd’ van een somatische cel weer. Telomeerlengte kan daarom als maat voor veroudering gezien worden. Als er echter meer schade is dan gemiddeld, dan zullen er meer celdelingen nodig zijn om de schade te herstellen en daardoor zullen de telomeren korter zijn. Een van de factoren die kan leiden tot celschade en dus toename van celdeling is ontsteking c.q. inflammatie. DNA-schade en verhoging van de pro-inflammatoire mediatoren zoals reactieve zuurstofradicalen kan leiden tot celdestructie. Om de aangebrachte beschadigingen te herstellen, zijn de immuuncellen genoodzaakt om te delen. De telomeren in deze immuuncellen zullen dus korter zijn. We weten dat kortere telomeren samenhangen met veroudering, maar ook met het optreden van verouderingsziekten zoals hart en vaatziekten, metabolische aandoeningen en kanker. Doordat ontsteking zorgt voor snellere verkorting van telomeren denken wij dat er in de patiënten met korte telomeren door een ontstekingsziekte ook op jongere leeftijd al meer verouderingsziekten voorkomen. Samenvattend, wijzen de hoofdstukken van deze thesis op een sterk verband tussen inflammatie en versnelde cellulaire veroudering.