Promotie: Het ontwikkelen van effectieve, maar veilige, immuuntherapie gericht tegen multiple myeloom

Het onderwerp van dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een Chimere Antigen Receptor (CAR) T cel therapie voor multipel myeloom. Met deze vorm van (immuun)therapie wordt het eigen afweersysteem ingezet om zich te richten tegen tumoren. T cellen, belangrijke immuuncellen van het afweersysteem, spelen hierin een sleutelrol. Als T cellen een specifiek tumor-eiwit op de tumorcel herkennen, worden ze actief en doden ze de tumorcel.

Om het afweersysteem te stimuleren wordt een Chimere Antigen Receptor (CAR) op T cellen gebracht. Bij CAR T cellen vindt tumorcel herkenning plaats via een samengestelde receptor. In het laboratorium is via genetische manipulatie een antilichaam onderdeel gemaakt van de receptor op T cellen.

Bij multipel myeloom komt het molecuul CD38 veel op de cellen voor. Daarom hebben we met delen van antilichamen tegen CD38, CD38-CAR T cellen gemaakt. Deze bleken in het laboratorium uiterst effectief om resistente multiple myeloom cellen van patiënten te doden.

Echter CD38 komt, hoewel in een veel mindere mate, ook op gezonde cellen voor. Daarom is dit onderzoek vooral gericht op manieren om de behandeling met CAR T cellen veilger te maken. Dit hebben we gedaan op verschillende manieren, die gezamenlijk inzicht geven in hoe we het beste de CAR T cellen kunnen ontwikkelen en welke optimalisatie nodig is.

Het doel van dit onderzoek is daarom het ontwikkelen van effectieve, maar veilige, CD38-CAR T cellen gericht tegen multiple myeloom.