Promotie: Het neonatale brein: vroege ontwikkeling van het hersennetwerk en de relatie met cognitieve functies op de kinderleeftijd

Het menselijk brein is een fascinerend, complex systeem dat grotendeels tijdens de zwangerschap wordt gevormd. Gedurende de zwangerschap transformeren de hersenen van een ogenschijnlijk simpele cilinder tot de ingewikkelde structuur die uiterlijk weinig verschilt van het volwassen brein. Bij de geboorte zijn alle grote witte stofbanen aangelegd. Deze witte stofbanen vormen een ingewikkeld netwerk van verbindingen tussen de verschillende grijze stofgebieden (hersenschors). Dat netwerk noemen we het ‘connectoom’. Een goed functionerend hersennetwerk stelt ons in staat te lopen, praten en creatief te zijn.

In dit proefschrift hebben we onderzocht hoe het connectoom zich tijdens de allereerste levensfasen ontwikkelt, namelijk vanaf het tweede trimester van de zwangerschap t/m de neonatale periode. We hebben een aantal belangrijke facetten van vroege connectoom-ontwikkeling vastgesteld. Zo vindt de aanleg en uitrijping van het hersennetwerk in een vaste volgorde plaats: van simpel naar complex, van beneden naar boven en van binnen naar buiten. Ook rijpt het structurele netwerk zich sneller uit dan het functionele netwerk.

De snelheid en complexiteit van de processen die ten grondslag liggen aan vroege hersenontwikkeling maken hen bijzonder kwetsbaar voor verstorende invloeden. Eén van die factoren is extreme prematuriteit, gedefinieerd als geboorte voor een zwangerschapsduur van 28 weken. Daarom hebben we de relatie onderzocht tussen vroege hersenontwikkeling en de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden bij extreem prematuur geboren kinderen. We vonden dat de rijpheid van de witte stof, het volume van de ventrikels en de witte stof gemeten op de uitgerekende datum goed samenhangen met cognitieve functies op de vroege schoolleeftijd (5,5 jaar).