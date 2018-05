Promotie: Het monitoren van patienten die clozapine gebruiken

Clozapine kent als antipsychoticum veel klinische voordelen, maar ook diverse bijwerkingen. Het monitoren van laboratoriumwaarden en bijwerkingen zijn essentiële handelingen voor het optimaliseren van de verhouding tussen voordelen en risico’s van clozapine therapie.In dit proefschrift wordt het monitoren verder geoptimaliseerd op deze twee aspecten.

Verhoogde fluorescentie in neutrofielen (FL3-fluorescentie) werd eerder per toeval waargenomen bij patiënten die clozapine gebruikten. We hebben op grond hiervan een farmacokinetisch/farmacodynamisch model ontwikkeld dat het verloop van neutrofiele FL3-fluorescentie in de tijd na starten van clozapine beschrijft. Op basis van de clozapine dosering en FL3-fluorescentie kan worden geschat wat de mate van therapietrouw aan clozapine is geweest in de afgelopen 100 dagen voorafgaand aan FL3-meting.

Het monitoren van clozapine bloedspiegels bestaat in de praktijk uit het bepalen van totale (eiwit ongebonden en gebonden) clozapine plasma concentraties. Clozapine bindt aan het ontstekingseiwit AGP. We vonden een lagere ongebonden fractie van clozapine terug bij een verhoogde AGP plasma concentratie als gevolg van een ontsteking. Bij ontsteking wordt aanbevolen om clozapine behandeling te monitoren op geleide van clozapine ongebonden plasma concentraties.

Speekselvloed is een bekende invaliderende bijwerking van clozapine. Onze resultaten lieten zien dat deze bijwerking bijna vier maal zo vaak gerapporteerd bij clozapine gebruik vergeleken met gebruik van andere antipsychotica en acht maal vaker door patiënten gerapporteerd dan door zorgverleners. Interventie met glycopyrronium 2mg is effectief gebleken in de behandeling van speekselvloed en werd in het algemeen goed verdragen. Met het onderzoek uit dit proefschrift is een nieuwe stap gezet richting het optimaliseren van clozapine behandeling