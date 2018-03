Promotie: Het lot van een cel na DNA schade wordt bepaald door DNA reparatie efficientie en het moment in de cel cyclus waarop de DNA schade plaatsvindt

Cellen vormen de basis voor alle levende organismen op onze planeet. Alle genetische informatie die nodig is voor het goed functioneren van de verschillende cellen ligt opgeslagen in het DNA dat zich in de kern van de cel bevindt. Het DNA is een erg stabiel maar ook kwetsbaar molecuul dat continu wordt blootgesteld aan zowel endogene als exogene bedreigingen die een enkele streng van het DNA of zelfs de dubbele DNA-helix kunnen breken. Wanneer een breuk optreedt in het DNA wordt door de cel een DNA-schade response geactiveerd, welke ervoor zorgt dat de cel stopt met delen en verschillende DNA-reparatie eiwitten de breuk gaan repareren. De cel kan vervolgens herstellen, maar ook besluiten volledig te stoppen met delen (senescence) of zelfs doodgaan (apoptose). Hoewel het toebrengen van DNA-schade al decennia lang wordt gebruikt als kanker therapie, bijvoorbeeld geïnduceerd door bestraling of chemotherapeutica, is het nog steeds onduidelijk hoe het lot van een individuele cel (herstel, apoptose, senescence) na beschadiging van het DNA wordt besloten. In dit proefschrift vinden we hoe de positie van een cel in de celcyclus op het moment dat DNA-schade optreedt het lot van de cel beinvoeldt. Tevens vinden we dat het lot van een cel bepaald wordt door de efficiëntie van specifieke DNA-reparatie mechanismen. Uiteindelijk ontdekken we dat enkele genen een, nog niet eerder beschreven, rol spelen bij de overleving van de cel na DNA-schade. Tezamen leveren deze resultaten belangrijke nieuwe inzichten voor de bepaling van het lot van een cel na DNA-schade.