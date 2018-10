Promotie: Het identificeren van gastheerfactoren die belangrijk zijn voor de infectie van picornavirussen

De familie van Picornavirussen is één van de meest diverse virusfamilies die zowel mens als dier kan infecteren. Leden van deze virus familie zijn bijvoorbeeld poliovirus, mond en klauwzweer en rhinovirussen (verkoudheidsvirus). Al zijn er succesvolle vaccinatieprogramma’s opgezet voor een aantal van deze virussen, toch blijft de behandeling van picornavirus infecties met de hulp van medicatie onmogelijk. Met de hulp van een door het brummelkamp laboratorium ontwikkelede techniek, worden een aantal nieuwe gastheerfactoren geïdentificeerd die deze virussen nodig hebben om een gastheercel te kunnen infecteren.

Eén van deze gastheerfactoren, de fosfolipase PLA2G16 blijkt zelfs onmisbaar te zijn voor bijna alle virussen van deze familie. In dit proefschrift wordt onder andere omschreven hoe dit eiwit betrokken is bij de eerste stappen van binnenkomst van het virus en daar waarschijnlijk helpt bij het vrijlaten van het genetisch materiaal van het virus, zodat het zich kan gaan vermenigvuldigen in de cel. Ook laten experimenten in muizen zien dat een potentiele remmer van dit eiwit als antiviraal middel zou kunnen dienen tegen deze grote groep van virussen.