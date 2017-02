Promotie: Het gebruik van beeldvorming voor het lokaliseren van bijschildklieren in patienten met primaire hyperparathyreoidie

De bijschildklieren zijn kleine kliertjes van rond de 5 mm die zich voor in de hals bevinden vlakbij de schildklier. In sommige mensen werken de bijschildklieren te hard waardoor de concentratie calcium in het bloed te hoog wordt, dit wordt ook wel primaire hyperparathyreoïdie (pHPT) genoemd. Een te hoge concentratie calcium in het lichaam kan allerlei klachten geven variërend van moeheid en misselijkheid tot nierstenen en psychiatrische verschijnselen. De beste behandeling is chirurgie. Belangrijk voor het slagen van een minimaal-invasieve operatie is dat men voor de operatie zeker weet welke bijschildklier de klachten veroorzaakt en waar deze zich bevindt in de hals. Betrouwbare beeldvorming is derhalve essentieel geworden in de behandeling van pHPT. De meeste ziekenhuizen in de wereld gebruiken een combinatie van echografie en een nucleaire scan (sestamibi scintigrafie) om de afwijkende bijschildklier(en) te lokaliseren. Het probleem is dat deze beeldvorming helaas in ongeveer 1/3 van de gevallen de bijschildklier niet goed kan vinden. In deze gevallen kan een extra scan worden gedaan zoals een CT scan of MRI scan. Er zijn echter ook aanwijzingen dat een PET scan die gebruik maakt van de tracer 18F-Fluorocholine (FCH) erg goede resultaten geeft.