Promotie: Het dynamische samenspel van rivieren en oevervegetatie

Promovenda Mijke van Oorschot ontwikkelde een nieuw computermodel voor riviersystemen om de effecten van klimaatverandering, invasieve soorten, en de aanleg en verwijdering van dammen te simuleren.

Riviersystemen horen bij de meest dynamische en productieve ecosystemen in de wereld. Rivieren en uiterwaarden bieden onderdak aan talloze planten en dieren. Deze belangrijke ecosystemen staan echter onder grote druk door het bouwen van dammen, klimaatverandering en steeds verder oprukkende invasieve exotische soorten.

Om een balans te vinden tussen de kortetermijnbehoeften van de mens en het behoud van ecosystemen en voedselketens op de lange termijn, is inzicht nodig in het samenspel tussen water, zand en vegetatie in rivieren. Van Oorschot presenteert in haar proefschrift een nieuw computermodel dat deze dynamische interacties simuleert op een tijdschaal van eeuwen.

Een verbetering ten opzichte van eerdere modellen is dat nu wordt berekend waar oeverplanten zich vestigen, hoe hard ze groeien en onder welke omstandigheden ze doodgaan. Dit heeft grote gevolgen voor het voorspelde rivierpatroon, omdat de plantengroei op haar beurt de stroming van water en het transport van zand verandert. De vegetatie- en rivierpatronen die het model voorspelt komen goed overeen met de natuurlijke situatie van de Allier, een vrij meanderende rivier in Frankrijk.

Van Oorschot paste haar model toe in een aantal urgente vraagstukken. Ze simuleerde de effecten van klimaatverandering, invasieve soorten, en de aanleg en verwijdering van dammen.