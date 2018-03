Promotie: Het behouden van afweer tegen kinkhoest bij kinderen en volwassenen; invloed van de vaccinaties toegediend in het eerste levensjaar

De bacterie Bordetella pertussis veroorzaakt kinkhoest, een ernstige en zeer besmettelijke infectieziekte van de bovenste luchtwegen. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor pasgeboren baby’s die niet of onvolledig zijn gevaccineerd. Behalve bij zuigelingen komt kinkhoest tegenwoordig ook veel voor bij adolescenten en volwassenen. Daarom worden in meerdere landen herhalingsvaccinaties tegen kinkhoest aanbevolen voor adolescenten, volwassenen en zwangere vrouwen. Het is echter onbekend hoe deze vaccinaties de afweer tegen kinkhoest stimuleren in de verschillende leeftijdsgroepen. Dit hebben wij in dit proefschrift verder onderzocht.

Tot aan 2005 is in Nederland het ‘whole-cell’ kinkhoestvaccin gebruikt voor vaccinatie bij zuigelingen en vanaf 2005 wordt alleen nog gevaccineerd met een acellulair kinkhoestvaccin van zuivere eiwitten. Wij hebben gezien dat het ‘whole-cell’ kinkhoest vaccin een afweerreactie induceert die zorgt voor een langere beschermingsduur tegen kinkhoest dan die opgewekt wordt met het acellulaire kinkhoestvaccin. Kinderen die als zuigeling zijn gevaccineerd met het acellulaire kinkhoestvaccin en die herhalingsvaccinaties hebben gekregen op 4 en 9 jarige leeftijd, laten een ander type afweerreactie zien dan kinderen die het ‘whole-cell’ kinkhoestvaccin hebben gekregen als zuigeling. Het type vaccin dat kinderen als eerste vaccinatie krijgen, lijkt bepalend voor het opnieuw stimuleren van deze afweer later in het leven. Verder hebben we aangetoond dat een acellulaire kinkhoestvaccinatie in volwassenen zorgt voor een verhoogde afweerreactie tegen kinkhoest die langer aanhoudt dan gedacht. Het vaccineren van volwassenen, vooral in de leeftijdsgroep van jonge ouders kan bijdragen aan het verminderen van de circulatie van de kinkhoestbacterie en de overdracht van de kinkhoestbacterie naar baby’s en kinderen.