Promotie: Het begrijpen en manipuleren van Wnt receptor complex regulatie in kanker

In volwassen weefsels worden elke dag 10 miljard cellen gegenereerd om oude cellen te vervangen en zo het weefsel in stand te houden. Cellen zijn ingedeeld in twee categorieën: gedifferentieerde cellen en stamcellen. Gedifferentieerde cellen zijn gespecialiseerde cellen die niet meer delen en een specifieke taak uitvoeren in een weefsel. Stamcellen hebben als belangrijkste taak de verschillende weefsels van nieuwe cellen te voorzien door middel van celdeling. De deling van de stamcellen moet nauwkeurig gereguleerd worden, om te voorkomen dat te veel cellen differentiëren of dat de cellen ongeremd gaan delen, wat vaak het begin is van tumorgroei. Om hun activiteiten af te stemmen op de behoefte van de weefsels, ontvangen stamcellen signalen van hun buurcellen. Deze signalen, die worden uitgescheiden als eiwitten, worden ontvangen door receptoren op het celoppervlak van de stamcellen. De signalen worden vervolgens doorgeven naar de binnenkant van de cel via een signaalcascade en omgezet in een cellulaire actie, bijvoorbeeld celdeling. Wnt eiwitten zijn een voorbeeld van belangrijke signaaleiwitten die de celdeling van de stamcellen reguleren. Kankercellen maken vaak misbruik van de Wnt signaleringsroute, doordat ze vaak mutaties hebben in belangrijke eiwitten van deze signaleringsroute. Hierdoor kunnen kankercellen de celdeling stimuleren zonder dat er een signaal van de buurcel nodig is. Dit proefschrift geeft inzicht in de fundamentele biologische vraagstukken over hoe Wnt eiwitten de deling van de stamcellen in de darm reguleren en hoe we de opgedane kennis kunnen gebruiken om medicijnen te ontwikkelen om de ontregeling van de Wnt signaleringsroute in darmkanker te herstellen.