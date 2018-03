Promotie: Het aanbrengen van een gecontroleerde ontstekingsreactie kan de botgenezing bevorderen

Bij verschillende orthopedische ingrepen worden ‘bot grafts’ gebruikt om bot defecten te herstellen en nieuw bot aanmaak bij de patiënt te bewerkstelligen. Het transplanteren van patiënt-eigen bot vanuit een ander lichaamsdeel naar het defect is een veelgebruikte methode, maar brengt belangrijke nadelen met zich mee: elders in het lichaam moet schade aangebracht worden om het bot weg te halen, wat leidt tot extra pijn en schade voor de patiënt. Daarnaast is de hoeveelheid te isoleren bot vaak inadequaat bij oudere patiënten, en is een langere operatie tijd nodig.

Het gebruik van bot substituten kan het aantal bottransplantaties verminderen, of op lange termijn zelfs volledig vervangen. Om bot substituten te vervaardigen die net zo goed botvorming kunnen stimuleren als levend bot, kan gebruik gemaakt worden van synthetische of biologische dragermaterialen waaraan bot-stimulerende componenten zijn toegevoegd.

In dit proefschrift worden de bot-stimulerende effecten van ontstekingsfactoren beschreven. Er zijn een scala aan ontstekingsfactoren geïdentificeerd die, bij gecontroleerde toediening in konijnen, het botvormingsproces kunnen versnellen. Uit vervolgonderzoek moet blijken hoe effectief deze factoren zijn in grote diermodellen die een klinisch-relevante scenario nabootsen, zoals het genezen van grote botdefecten in de lange beenderen of de ruggenwervels.