Promotie: Hersenreacties op gezond voedsel in kinderen en volwassenen met normaal gewicht en overgewicht

De prevalentie van obesitas bij kinderen neemt bijna overal ter wereld toe. De kans dat een kind met overgewicht een volwassene met overgewicht wordt is veel groter dan deze kans voor een kind met een normaal gewicht. Gewichtstoename, en dus overgewicht en obesitas, wordt grotendeels veroorzaakt door overconsumptie, wat gedreven wordt door voedselkeuzes. Deze beslissingen over wat, wanneer en hoeveel te eten, worden gemaakt in de hersenen. Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de hersenreacties op het bekijken van gezond en ongezond voedsel en de hersenreacties tijdens voedselkeuze, bij kinderen en volwassenen van normaal gewicht en met overgewicht.

De studies in dit proefschrift lieten zien dat kinderen verminderde hersenreacties gerelateerd aan zelfcontrole hadden vergeleken met volwassenen bij het bekijken van ongezond voedsel en bij het maken van voedselkeuzes. Kinderen met overgewicht hadden zelfs nog lagere responsen in dit gebied. Dit patroon van hersenactivatie ging in kinderen gepaard met meer ongezonde keuzes. Derhalve kunnen kinderen over het algemeen en kinderen met overgewicht in het bijzonder, kwetsbaar zijn voor ongezond voedsel in hun omgeving en minder in staat zijn om ongezonde keuzemogelijkheden te weerstaan. De resultaten die in dit proefschrift worden gepresenteerd vormen een sterk argument voor het verminderen van de marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen en het aanpassen van de voedselomgeving om gezondere keuzes te bevorderen.