Promotie: Hersenontwikkeling tijdens adolescentie: de invloed van genen en de relatie met hormoonspiegels en intelligentie

Tijdens de puberteit ondergaan de hersenen een flinke reorganisatie. Koenis onderzocht de veranderingen in structurele verbindingen tussen hersengebieden en hoe makkelijk informatie over dat netwerk uitgewisseld kon worden (communicatiecapaciteit). Communicatiecapaciteit van het structurele netwerk van het brein is gerelateerd aan intelligentie. Haar bevindingen over communicatiecapaciteit zijn belangrijk voor het begrijpen van individuele verschillen in adolescente ontwikkeling. Aangezien een aantal psychiatrische aandoeningen hun eerste symptomen laten zien tijdens de adolescentie, geeft een goed beeld van gezonde hersenontwikkeling ook meer inzicht in mogelijk oorzaken van het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen.

In een longitudinale studie kregen tweelingen en hun oudere broer of zus op 10, 13, en 18-jarige leeftijd een MRI-scan van de hersenen. Daaruit bleek dat tijdens de vroege adolescentie (tussen 10 en 13 jaar) de communicatie-capaciteit van het brein toenam, terwijl dit tijdens de late adolescentie vooral stabiel bleef. De hersenontwikkeling die plaats vond tijdens de vroege adolescentie hing gedeeltelijk samen met cognitieve ontwikkeling. Kinderen die een substantiële toename in hun cognitief functioneren lieten zien, hadden ook een grote toename in communicatiecapaciteit van het brein. Kinderen die cognitief minder vooruit gingen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten tijdens het 3-jarige interval lieten minder ontwikkeling van de communicatie-capaciteit zien.

Communicatiecapaciteit van het structurele netwerk van het brein was gerelateerd aan intelligentie. De sterkte van de correlatie nam toe tijdens de adolescentie: op 10-jarige leeftijd was er geen correlatie, op 13-jarige leeftijd een geringe correlatie, en op de leeftijd van 18 een sterke correlatie over het gehele brein. Deze relatie tussen intelligentie en communicatie-capaciteit werd deels bepaald door genen die zowel de communicatie-capaciteit van het brein als ook intelligentie beïnvloedden. Hoe makkelijk informatie over het brein uitgewisseld kan worden, werd ook deels bepaald door genetische factoren.