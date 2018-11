Promotie: Hersenontwikkeling en hersenschade bij kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking

Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar hersenontwikkeling en hersenschade bij foetussen en neonaten (pasgeborenen) met een ernstige aangeboren hartafwijking (AHA).

Door de veranderde circulatie bij een ernstige AHA groeien de hersenen van foetussen met een ernstige AHA minder snel en zijn de hersenen aan het einde van de zwangerschap immatuur. Na de geboorte kunnen acute onderbrekingen in de bloedtoevoer en het zuurstofaanbod van de hersenen leiden tot (hypoxisch-)ischemische hersenschade. Low cardiac output syndroom en cardiale interventies (zoals de Rashkind en de open-hart operatie) zijn de voornaamste risicofactoren voor neonatale ischemische hersenschade. Neonaten met een hypoplastisch linker- of rechter hart hebben een groter risico op hersenimmaturiteit en hersenschade dan neonaten met een tweekamer hart (zoals transpositie van de grote vaten, aortaboog afwijking). Middels continue bewaking van de hersenactiviteit met cerebrale functie monitoring kunnen neonaten met hersenschade in een vroeg stadium worden geïdentificeerd. Hersenbewaking van de regionale zuurstof saturatie is geen onafhankelijke voorspeller van hersenschade. Hersenimmaturiteit en ischemische hersenschade dragen bij aan de neurologische ontwikkelingsproblemen in cognitie, motoriek en gedrag die op latere leeftijd worden gezien.

Dit proefschrift laat zien dat neonaten die een open-hart operatie ondergaan voor een ernstige AHA een verhoogd risico hebben op vertraagde hersenontwikkeling en hersenschade, met gevolgen voor de neurologische ontwikkeling op de lange termijn.