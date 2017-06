Promotie: Hersenfilmpje en hersenscan belangrijk bij pasgeboren baby met epilepsie

Een hersenfilmpje en hersenscan helpen de ontwikkeling van een pasgeboren baby met epilepsie beter te voorspellen. Daarmee kan worden vastgesteld waar en hoeveel schade er aan de hersenen is.

Epilepsie bij pasgeboren baby’s is een veelvoorkomend en ernstig probleem. De hersenen van een pasgeboren baby zijn vatbaar voor epileptische aanvallen. De aanvallen zijn vaak moeilijk te herkennen en te behandelen. Ze kunnen leiden tot extra hersenschade en ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd. Epilepsie wordt meestal vastgesteld met behulp van een hersenfilmpje (EEG). Bij heel prematuur geboren baby’s (geboren voor de 7e maand van de zwangerschap) weten we nog erg weinig over hoe epilepsie eruit ziet op zo’n hersenfilmpje. Weeke ontdekte dat echte epilepsie er net zo uit ziet als bij oudere kinderen, maar dat een specifiek patroon - PED genaamd - bij heel vroeggeboren baby’s een onschuldig fenomeen is, terwijl het bij oudere kinderen op een hersenziekte wijst. Ook ontdekte ze dat het belangrijk is om bij alle baby’s met epileptische aanvallen een MRI-scan van de hersenen te maken en zo de oorzaak te vinden. Maar ook maakt een MRI-scan het mogelijk om te kunnen voorspellen hoe baby’s met epileptische aanvallen zich later zullen ontwikkelen. Daarmee kan worden vastgesteld waar en hoeveel schade er aan de hersenen is.