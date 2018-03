Promotie: Hersenconnectiviteit van micro- tot macroschaal

Het brein is een bijzonder complex orgaan, bestaande uit een groot aantal hersengebieden met verschillende functies die door een netwerk van verbindingen onderling zijn verbonden. Het complete netwerk van verbindingen tussen deze gebieden wordt ook wel het connectoom genoemd, en verbindt de gebieden in het brein op zo’n manier dat informatie op een efficiënte manier wordt samengebracht en verwerkt. De verbindingen in het brein zijn niet gelijkmatig verdeeld. Sommige gebieden hebben veel lange connecties die wijdverspreid zijn over het brein en kunnen daardoor informatie uit een groot aantal gebieden (modaliteiten) combineren en verwerken. Andere gebieden in het brein hebben minder verbindingen en wisselen informatie uit op een meer lokaal niveau.

Zowel op de macroschaal van het connectoom als op de microschaal van neuronen in de cortex is grote variatie tussen hersengebieden geobserveerd. Het onderzoek in dit proefschrift combineert informatie over microschaal corticale morfologie en macroschaal hersenverbindingen, en laat zien de microschaal structuur van gebieden samenhangt met hun functie het hersennetwerk. Zo hebben bijvoorbeeld gebieden met wijdverspreide verbindingen grotere neuronen met meer vertakkingen en een hogere synapsdichtheid. Dezelfde micro-macro relatie is aanwezig in schizofrenie, waar een regionale afname in hersenconnectiviteit samengaat met een afname in synapsdichtheid.