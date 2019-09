Promotie: Hepatic Radioembolization in Neuroendocrine Neoplasms

Neuroendocriene tumor (NET) is een generieke term voor een groep zeldzame tumoren, welke bestaat uit vele verschillende subtypen. Bij diagnose heeft 21-50% van de NET patiënten uitzaaiïngen. Als een NET patiënt eenmaal bekend is met leveruitzaaiingen, komt slechts 20-30% van de patiënten in aanmerking voor eventuele curatieve resectie van de ziekte. Een deel van de patiënten heeft een hormoonproducerende, oftewel functionerende NET, die zorgt voor invaliderende klachten zoals frequente diarree en opvliegers (flushing). Deze klachten hebben een directe negatieve impact op de kwaliteit van leven van NET patiënten. Deze factoren benadrukken de klinische behoefte voor nieuwe behandelmogelijkheden van met name de leveruitzaaiingen van NET.

Radioembolisatie is een bewezen effectieve levergerichte therapie voor de behandeling van verschillende soorten levertumoren. De behandeling maakt gebruik van miljoenen radioactieve bolletjes (microsferen) met een grootte van ongeveer 30 micrometer, welke via een slangetje in de leverslagader worden ingespoten. De microsferen lopen vast in de haarvaten in en rondom de levertumoren en zodoende worden de levertumoren lokaal bestraald.

Het proefschrift ‘Hepatic Radioembolization in Neuroendocrine Neoplasms’ bediscussieerd de huidige status en toekomstige perspectieven van radioembolisatie in NET. Radioembolisatie in NET laat veelbelovende resultaten zien met tumor stabilisatie of tumor krimp, verlichting van NET hormoon gerelateerde klachten, en goede mediane overleving. De combinatie van radioembolisatie met systemische 177Lu-DOTATATE behandeling is veilig en effectief, zonder significante veranderingen in de kwaliteit van leven. Naast de veelbelovende klinische resultaten, zijn snelle technische ontwikkelingen gaande bij radioembolisatie behandelingen. Met deze technische ontwikkelingen heeft radioembolisatie de potentie om een echte patiënt geïndividualiseerde behandeling te worden.