Promotie: Heldercellig sarcoom van de nier: klinische en moleculaire karakteristieken

Clear cell sarcoma of the kidney (CCSK), ofwel heldercellig sarcoom van de nier, is een zeldzame vorm van nierkanker die bij 2-5% van alle kinderen met een niertumor gevonden wordt. De resultaten van dit proefschrift hebben de kennis over het klinische beeld en het moleculaire patroon van CCSK bij kinderen verbeterd.

In de studie zijn potentiële aangrijpingspunten voor nieuwe doelgerichte (ofwel targeted) therapie gevonden. Tevens hebben de resultaten van dit onderzoek bijgedragen aan de ontwikkeling van het nieuwe behandelingsprotocol voor kinderen met CCSK, dat zal worden meegenomen in het internationale UMBRELLA SIOP-RTSG 2016 protocol.