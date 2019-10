Promotie: Healthcare decision-making at the end of life in South-East Asia: Ethical and legal perspectives

Patiënten, hun familie en zorgprofessionals worden vaak geconfronteerd met lastige ethische dilemma’s rond het levenseinde, die soms door de wetgeving worden beïnvloed. De medische besluitvorming ten aanzien van levensbedreigende aandoeningen en het levenseinde vormt een uitdaging en kan op vele manieren van invloed zijn op patiënten. Door de ontwikkeling van de medische technologie en de snelle vergrijzing die zich in veel landen voordoet, zijn deze uitdagingen urgenter geworden. Dit proefschrift gaat over medische besluitvorming, met name rond het levenseinde. Dit proefschrift richt zich op Zuidoost-Azië, en dan met name Singapore, en bekijkt perspectieven en onderzoekt en beschouwt ontwikkelingen bij patiënten en hun familie en recente juridische ontwikkelingen om te bepalen hoe good practices op dit gebied er uit zouden moeten zien.

Deel I van dit proefschrift richt zich op de ervaringen met medische besluitvorming in Singapore en Zuidoost-Azië meer in het algemeen, waar specifieke overwegingen spelen, waaronder culturele, religieuze en maatschappelijke normen, en waar de dood en sterven meestal niet worden besproken omdat er een taboe op rust. Deel II van dit proefschrift richt zich op de wetgeving, rechterlijke uitspraken en beleidsoverwegingen in Singapore die de medische besluitvorming beïnvloeden, en de gevolgen daarvan voor de medische praktijk. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk (General Discussion) de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift uiteengezet.