Promotie: Health effects of combined exposure to surrounding green, air pollution and traffic noise

Samenvatting

In het dagelijks leven worden mensen blootgesteld aan verschillende milieufactoren die invloed kunnen hebben op de menselijke gezondheid, zoals groen, luchtverontreiniging en verkeersgeluid. Deze drie blootstellingen hangen met elkaar samen door gemeenschappelijke bronnen van luchtverontreiniging en verkeersgeluid en door afwezigheid van die bronnen in groene gebieden. De meeste epidemiologische studies hebben echter de relatie onderzocht van maar één van de drie genoemde blootstellingen.

Relaties tussen gecombineerde blootstelling aan groen, luchtverontreiniging en verkeersgeluid met cardio-metabole ziekten, slechte mentale en ervaren gezondheid en sterfte zijn onderzocht met behulp van de Gezondheidsmonitor 2012, een enquête ingevuld door bijna 400,000 volwassenen. Uit de analyses blijkt dat in modellen waarin geen rekening werd gehouden met de andere blootstellingen, groen significant samenhangt met een verminderde kans op onder andere diabetes, psychologische stress, voorgeschreven angstremmers en een slechte ervaren gezondheid. Luchtverontreiniging, en in beperkte mate verkeersgeluid, hangen samen met een verhoogde kans op deze gezondheidseindpunten. In modellen waarin wel rekening werd gehouden met de andere blootstellingen, zijn over het algemeen de relaties van omgevingsgroen en luchtverontreiniging met de meeste gezondheidsuitkomsten zwakker maar wel significant, de relaties van verkeersgeluid verdwenen. Het gecombineerde effect van omgevingsgroen en luchtverontreiniging was doorgaans sterker dan het individuele effect van één van de blootstellingen in modellen waarin niet gecorrigeerd werd voor de andere blootstellingen.

Studies die maar één van deze drie gecorreleerde blootstellingen onderzoeken kunnen leiden tot een overschatting van het effect van de onderzochte blootstelling, maar een onderschatting van het effect van gecombineerde blootstelling aan omgevingsgroen, luchtverontreiniging en verkeersgeluid.