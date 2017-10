Promotie: Hartfalen zorg in de eerste lijn

Hartfalen is een toenemend wereldwijd gezondheidsprobleem. De behandeling daarvan is de laatste vijfentwintig jaar erg verbeterd, althans voor een deel van de patiënten met hartfalen. Bij hen kan een medicamenteuze behandeling de kwaliteit van leven doen toenemen, de sterfte en het aantal ziekenhuisopnamen verminderen. Maar er zijn verbeteringen mogelijk als gekeken wordt hoe huisartsen de medicamenteuze ehandeling optimaliseren van hartfalen. Valk onderzocht het effect van een dergelijke training bij huisartsen in het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling van hartfalen. Hij vindt dat een multidisciplinaire behandeling samen met de cardioloog overwogen moet worden voor een meer optimaal resultaat.

Uit het onderzoek bleek dat het half-daagse trainingsprogramma het voorschrijfgedrag onder huisartsen niet beïnvloedde. Daarom moet een multidisciplinaire behandeling samen met de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige overwogen worden voor een meer optimaal resultaat. Bij onderzoek van de elektronische medische dossiers van de huisartsen bleek dat een op de zes patiënten met een diagnose hartfalen van de huisarts deze aandoening niet had. Deze misdiagnose kan leiden tot niet optimale behandeling. Een marker in het bloed, natriuretisch peptide, kan behulpzaam zijn bij het bepalen welke patiënten in aanmerking komen voor een echocardiografie zodat duidelijk wordt óf zij hartfalen hebben en áls zij dat hebben, ook welk type hartfalen. Meer dan een kwart van de patiënten met vastgesteld hartfalen hebben gelijktijdig ook COPD, waarvan een groot deel vooraf niet bekend was. Het gelijktijdig voorkomen van hartfalen en COPD moet vaker overwogen worden.