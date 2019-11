Promotie: Handle with care: a multidisciplinary analysis of frontline medical leadership in medical residents

Dit proefschrift belicht medisch leiderschap vanuit verschillende perspectieven door middel van een theorie gedreven, mixed-methods en multidisciplinaire aanpak. Medisch leiderschap wordt met zowel een conceptuele blik (wat betekent het begrip medisch leiderschap?) bekeken, als een praktisch en onderwijskundig blik (hoe kun je arts-assistenten in medisch leiderschap bekwamen?). Uit dit onderzoek blijkt dat medisch leiderschap een begrip is dat nog in de kinderschoenen staat, waarbij een duidelijke definitie ontbreekt. Hierdoor is het ontvankelijk voor verschillende interpretaties en wordt het als wondermiddel gezien voor tal van problemen. Het proefschrift benoemt institutionele, onderwijskundige en beroepsgroep gerelateerde invloeden die momenteel over het hoofd worden gezien die een remmende invloed op medisch leiderschap kunnen uitoefenen.

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op ‘speaking up’ . Voor arts-assistenten is het van belang dat zij als oren en ogen op de werkvloer hun waardevolle ervaringen kunnen delen en zich uitspreken. Dit blijkt niet vanzelfsprekend. Wanneer arts-assistenten ideeën hebben voor verandering is het waarschijnlijk dat zij hierover zwijgen, omdat ze het gevoel hebben dat het te riskant is om je uit te spreken en dat er toch niks gaat veranderen. Dit is een gemiste kans voor de verbetering van de kwaliteit van zorg. Dit proefschrift benadrukt deze aarzeling om zich uit te spreken geen individuele tekortkoming is, maar een gevolg van verschillende sociale processen . Deze kunnen ertoe leiden dat een individu het gevoel krijgt dat je uitspreken juist wel of niet gewaardeerd wordt. Dit proefschrift benoemt verschillende mogelijkheden om medisch leiderschap onder arts-assistenten te bevorderen.