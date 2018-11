Promotie: Grote verschillen binnen Europa in het opsporen van mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten

Twee-derde van de landen in de Europese Unie heeft een selectief preventie programma, wat als doel heeft om mensen met een hoog risico op cardiometabole aandoeningen (hart- en vaatziekten, diabetes en chronisch nierfalen) op te sporen en te behandelen om zo hun risico te verlagen. Verder inzoomend op vijf landen (Denemarken, Griekenland, Nederland, Tsjechië en Zweden), zagen we dat de activiteiten van huisartsen op het gebied van selectieve preventie van cardiometabole aandoeningen erg wisselden tussen de landen, maar dat in alle vijf landen zowel de huisarts als de bevolking erg positief waren over selectieve preventie.

Cardiometabole aandoeningen (hart- en vaatziekten, diabetes en chronisch nierfalen), zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Steeds meer mensen hebben een verhoogd risico op deze aandoeningen, met name door een ongezonde leefstijl zoals weinig lichamelijke activiteit, roken en een ongezond voedingspatroon. Door het verlagen van het risico kunnen cardiometabole aandoeningen worden voorkomen; preventie is daarom hard nodig. De stand van zaken op het gebied van selectieve preventie van cardiometabole aandoeningen in verschillende landen in Europa was niet bekend. Meer inzicht hierin kan helpen om ‘best practices’ en belemmerende en bevorderende factoren te vinden, met als doel selectieve preventie van cardiometabole aandoeningen in Europa te verbeteren.

In dit proefschrift hebben we de stand van zaken in de Europese Unie op het gebied van selectieve preventie van cardiometabole aandoeningen in kaart gebracht. Deze resultaten bieden aanknopingspunten om selectieve preventie van cardiometabole aandoeningen in Europa te optimaliseren.